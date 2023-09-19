Эрдоган: Швеция должна выполнить свои обещания по борьбе с терроризмом

"Швеция должна выполнить свои обещания по борьбе с терроризмом. Мы все еще видим террористов, разгуливающих по улицам Стокгольма".

"Швеция должна выполнить свои обещания по борьбе с терроризмом. Вместо этого мы все еще видим террористов, которые свободно передвигаются по улицам Стокгольма".

Как сообщает Report, об этом американскому телеканалу PBS заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся в Нью-Йорке для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Эрдоган особо подчеркнул, что решение Великого национального собрания Турции по заявке Швеции о вступлении в НАТО будет иметь решающее значение: "Для того, чтобы данное предложение было вынесено на голосование депутатов, Швеция должна выполнить свои обещания. Террористические организации должны немедленно прекратить свои демонстрации и акции в шведской столице".

Президент Турции назвал совершенно не связанные между собой темами вопросы продажи Турции самолетов F-16 и членство Швеции в НАТО: "Президент Джозеф Байден заявил, что решение о продаже Турции самолетов примет Конгресс. У нас же есть Великое национальное собрание. То есть решение по вопросу Швеции будет принимать наш парламент. Ничего нельзя будет поделать, если наш парламент не даст своего согласия".