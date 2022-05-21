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Эрдоган: Швеция должна прекратить поддерживать террористические организации

Эрдоган: Швеция должна прекратить поддерживать террористические организации Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон, в ходе которого призвал эту страну прекратить оказание поддержки террористическим организациям.
Другие страны
21 мая 2022 г. 17:54
Эрдоган: Швеция должна прекратить поддерживать террористические организации
Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон, в ходе которого призвал эту страну прекратить оказание поддержки террористическим организациям.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Анадолу со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

"Президент Эрдоган в ходе разговора отметил, что Турция до настоящего времени поддерживает политику открытых дверей НАТО и считает солидарность в рамках альянса как с точки зрения безопасности стран - участниц организации, так и коллективной безопасности основной его ценностью.

Эрдоган заявил о необходимости прекращения оказания Швецией политической, финансовой поддержки и поставок оружия террористическим организациям.

В ходе разговора президент также отметил, что ограничения, введенные Швецией в отношении Турции в области оборонной промышленности после операции "Источник мира", которую им пришлось провести из-за террористической угрозы со стороны Сирии в Турцию, также должны быть сняты", - говорится в сообщении.

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