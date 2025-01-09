Эрдоган: Санкции против Сирии должны быть сняты

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, Эргодан отметил, что необходимо без промедления приступить к восстановлению Сирии.

В ходе беседы с Мелони турецкий лидер также призвал Италию возглавить процесс снятия санкций с Сирии.

Стороны также обсудили вопросы двусторонней повестки. Эрдоган выразил уверенность в возможности увеличения объема взаимной торговли. Он подчеркнул заинтересованность в укреплении взаимного сотрудничества по многим направлениям, особенно в сферах оборонной промышленности и энергетики.