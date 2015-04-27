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    Эрдоган расстроен участием Путина на траурных мероприятиях в Армении

    Президент: Турция не совершала геноцид

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган расстроен тем, что президенты России и Франции Владимир Путин и Франсуа Олланд побывали в Армении на траурных мероприятиях по случаю т.н. "геноцида армян". 

    Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом президент Турции заявил на пресс-конференции перед вылетом в Кувейт, куда он направляется с официальным визитом.

    "Я очень расстроен, что лично Путин так поступил. Если уж и делать заявления по поводу геноцида, то России стоит изучить свою историю, ответить за прошлое, за Крым. Турция не совершала геноцид. Мы открываем свои архивы для изучения, и Ереван пусть сделает то же самое", - сказал Эрдоган.

    Он добавил, что "и Россия, и Франция ранее уже использовали термин "геноцид" для характеристики событий 1915 года.

    "У нас нет проблем с армянским народом. Проблема в руководстве Армении, в диаспоре", - добавил турецкий лидер.

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