​Эрдоган рассказал о ходе поставок российских С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита G20 и рассказал о поставках российских С-400.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", по словам лидера, Анкара наблюдает за поставками российских С-400.

«Насколько я понимаю, в процессе этой поставки нет какой-либо отсрочки», — заявил Эрдоган.

Он добавил, что для турецко-российского сотрудничества приоритетное значение имеет совместное производства ракет и передача технологий.