Эрдоган рассказал Макрону о целях военной операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном рассказал ему о целях операции "Источник мира" на севере Сирии, сообщила администрация турецкого лидера.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, "президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы наш президент рассказал о целях операции "Источник мира", указал на угрозу безопасности Турции и территориальной целостности Сирии от террористов РПК- YPG и ИГ на севере Сирии", - говорится в сообщении.