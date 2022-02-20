Эрдоган рассчитывает обсудить по телефону с Путиным ситуацию вокруг Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает в ближайшее время провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает в ближайшее время провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

"Предложение нашего президента организовать встречу руководителей России и Украины, по сути, является самым важным и конкретным предложением по выходу из этого кризиса, - приводит мнение Калына газета Star. - Попытки нашего президента организовать подобную встречу продолжаются. В ходе нашего недавнего визита на Украину он обсуждал это с президентом Владимиром Зеленским.

Также он поднимал этот вопрос с господином Путиным. В ближайшее время состоятся еще одни телефонные переговоры, в ходе которых будет вновь поднят этот вопрос".

Турецкие официальные лица поддерживают контакты с российскими коллегами и продолжают вести подготовку к визиту президента РФ Владимира Путина в Турцию, заявил Калын.

"Точно так же продолжается наша подготовка к визиту господина Путина в Турцию. Мы находимся в контакте с нашими российскими коллегами по данному вопросу", - цитирует представителя Тайипа Эрдогана газета Star.