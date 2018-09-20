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    Эрдоган рассчитывает на укрепление стратегического партнёрства с США

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция рассчитывает на укрепление стратегического партнёрства с США благодаря инвестициям и торговле, несмотря на кризис в двусторонних отношениях.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал NTV, по словам Эрдогана, неверно смешивать политические разногласия с экономикой.

    Он добавил, что Турция не желает, чтобы проблемы с США отражались на деловых кругах, и примет необходимые меры, чтобы не пострадал бизнес.

    «Наше стратегическое партнёрство с США должно укрепиться благодаря инвестициям и торговле», — сказал Эрдоган на встрече с представителями американских компаний в Турции.

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