Эрдоган рассчитывает на переговоры с Трампом по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что рассчитывает на переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом по Сирии после его вступления в должность.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что рассчитывает на переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом по Сирии после его вступления в должность.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом Эрдоган заявил журналистам своего пула по возвращении из Каира, где он принял участие в саммите "Исламской восьмерки" (D-8).

"На мой взгляд, Сирия займет очень прочное место в исламском мире, если создаст действительно стабильную структуру с этим новым образованием. Сегодня Сирию с населением более 30 млн человек нельзя игнорировать. Переговоры, которые мы проведем с Соединенными Штатами Америки после вступления в должность господина Дональда Трампа, очень важны…", - отметил он.

По его словам, отрадно, что многие страны как исламского мира, так и Запада развивают свои контакты с лидером вооруженной оппозиции в Сирии Ахмед аш-Шараа (известный как Абу Мухаммед аль-Джулани).

"Это также является признаком доверия к новой администрации. Надеюсь, в новый период Сирия предстанет в совершенно ином свете", - заявил турецкий лидер.