Эрдоган раскритиковал Грецию за переговоры с Хафтаром по Ливии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Греция ведет неправильную игру, пригласив в Афины для переговоров главу Ливийской национальной армии Халифу Хафтара, передает Report со ссылкой на РИА Новости."Греция не приглашена Германией (на конференцию по Ливии), поэтому она ощущает беспокойство. У Хафтара нет легитимности, а Сарраджа мир признал. Хафтара пригласили в Грецию, и он провел переговоры там. Я говорил с Мицотакисом о том, что он ведет неправильную игру. Нет никакой ценности их переговоров с Хафтаром", - заявил Эрдоган журналистам перед вылетом на конференцию по Ливии в Берлин.Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Саррадж и Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.
Эрдоган раскритиковал Грецию за переговоры с Хафтаром по ЛивииЭрдоган раскритиковал Грецию за переговоры с Хафтаром по Ливии
https://report.az/storage/news/25594494212c02b6623a28cc48fd0888/5c2102f4-2262-454d-a4bf-72d4b681ff4c_292.jpg
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