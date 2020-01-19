Эрдоган раскритиковал Грецию за переговоры с Хафтаром по Ливии

Эрдоган раскритиковал Грецию за переговоры с Хафтаром по Ливии

19 января, 2020 13:19

https://report.az/storage/news/25594494212c02b6623a28cc48fd0888/5c2102f4-2262-454d-a4bf-72d4b681ff4c_292.jpg Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Греция ведет неправильную игру, пригласив в Афины для переговоров главу Ливийской национальной армии Халифу Хафтара, передает Report со ссылкой на РИА Новости. "Греция не приглашена Германией (на конференцию по Ливии), поэтому она ощущает беспокойство. У Хафтара нет легитимности, а Сарраджа мир признал. Хафтара пригласили в Грецию, и он провел переговоры там. Я говорил с Мицотакисом о том, что он ведет неправильную игру. Нет никакой ценности их переговоров с Хафтаром", - заявил Эрдоган журналистам перед вылетом на конференцию по Ливии в Берлин.Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, "Греция не приглашена Германией (на конференцию по Ливии), поэтому она ощущает беспокойство. У Хафтара нет легитимности, а Сарраджа мир признал. Хафтара пригласили в Грецию, и он провел переговоры там. Я говорил с Мицотакисом о том, что он ведет неправильную игру. Нет никакой ценности их переговоров с Хафтаром", - заявил Эрдоган журналистам перед вылетом на конференцию по Ливии в Берлин.Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Саррадж и Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.

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