Эрдоган провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби

Президент Турции провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби Мухаммадом бен Заидом бен Султан Аль Нахайяном.

Президент Турции провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби Мухаммадом бен Заидом бен Султан Аль Нахайяном.

Как передает Report со ссылкой на “Habertürk”, об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью АП Турции.

Обсуждены состояние двусторонних отношений между Турцией и ОАЭ, а также региональная проблематика.

Согласно сообщению официального информагентства ОАЭ WAM, собеседники обменялись мнениями относительно перспектив двусторонних отношений, их укрепления и развития таким образом, чтобы они служили общим интересам двух дружественных народов и стран.

Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, а также региональную и международную тематику.