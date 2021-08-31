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Эрдоган провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби

Эрдоган провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби Президент Турции провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби Мухаммадом бен Заидом бен Султан Аль Нахайяном.
Другие страны
31 августа 2021 г. 05:23
Эрдоган провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби
Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби Мухаммадом бен Заидом бен Султан Аль Нахайяном.

Как передает Report со ссылкой на “Habertürk”, об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью АП Турции.

Обсуждены состояние двусторонних отношений между Турцией и ОАЭ, а также региональная проблематика.

Согласно сообщению официального информагентства ОАЭ WAM, собеседники обменялись мнениями относительно перспектив двусторонних отношений, их укрепления и развития таким образом, чтобы они служили общим интересам двух дружественных народов и стран.

Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, а также региональную и международную тематику.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidenti və Əbu-Dabi vəliəhdi arasında telefon danışığı olub

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