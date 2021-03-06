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Эрдоган провел переговоры с Меркель

Эрдоган провел переговоры с Меркель Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в режиме видеоконференции беседу с канцлером Германии Ангелой Меркель
Другие страны
6 марта 2021 г. 01:42
Эрдоган провел переговоры с Меркель

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в режиме видеоконференции беседу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщает Управление по связям Администрации президента Турции.

Лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы.

Президент Турции отметил значимость финансовой и технической помощи ЕС в вопросе добровольного возвращения беженцев в Сирию. "Турция на сегодня является единственной страной, которая на деле защищает и оказывает помощь миллионам сирийцев", - сказал Эрдоган, подчеркнув значимость "эффективного" продолжения политического процесса в Сирии.

Глава турецкого государства назвал приоритетным вопросом скорейшее утверждения в парламенте Ливии нового состава правительства северо-африканской страны.

Турецкий лидер сказал далее, что на фоне позитивной тенденции в борьбе с пандемией коронавируса, туристический сезон 2021 года может открыться в апреле совершенно безопасно и без ограничений.

Эрдоган в беседе с Меркель отметил, что придает особую значимость продолжению регулярных контактов и диалогу с канцлером Германии.

В беседе с турецкой стороны приняли участие министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, глава Управления по связям Администрации резидента Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.

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Версия на азербайджанском языке Rəcəb Tayyib Ərdoğan Angela Merkellə videokonfrans vasitəsilə danışıqlar aparıb  

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