​Эрдоган проведет встречу с Трампом в США

Президент Турции Тайип Эрдоган посетит 12-13 ноября с визитом США и обсудит со своим американским коллегой Дональдом Трампом закупку новейших истребителей, российских и американских систем ПВО С-400 и Patriot, а также ситуацию в Сирии.

Как передает Report, o визите турецкого лидера в США было объявлено еще 7 октября, перед началом операции ВС Турции в Сирии "Источник мира", однако, как заявлял сам Эрдоган, на фоне кризиса в турецко-американских отношениях он до последнего момента не мог решить, стоит ли ему ехать в Вашингтон. Ответ на этот вопрос был дан лишь по итогам телефонных переговоров президента Турции и США 6 ноября.

"Мы обсудим наши двусторонние отношения и ситуацию в регионе. С-400, Patriot, F-35 – конечно, они будут на повестке дня. Наша цель – довести торговый оборот до 100 миллиардов долларов. Обсудим также шаги в военной промышленности. Поскольку нам не продали Patriot, мы нашли альтернативу – С-400, и это дело закончено", - заявил Эрдоган журналистам.