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Эрдоган прокомментировал слова Трампа о ликвидации аль-Багдади

Эрдоган прокомментировал слова Трампа о ликвидации аль-Багдади

Ликвидация главаря террористической группировки ИГ Абу Бакра аль-Багдади является поворотной точкой в совместной борьбе с терроризмом и Турция продолжит вносить вклад в нее.

Как передает Report, об этом отметил в Twitter президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Убийство главаря ИГ знаменует собой поворотный момент в нашей совместной борьбе с терроризмом. Турция будет и впредь поддерживать антитеррористические усилия, как она это делала в прошлом. Заплатив самую дорогую цену в борьбе с ИГ, РКК и другими террористическими организациями, Турция приветствует такое развитие событий", - написал Эрдоган в Twitter.

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