Эрдоган призвал Трампа выполнить в обещание по выводу войск из Сирии

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Турция рассчитывает на то, что обещание президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии будет выполнено в ближайшее время.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

"Господин Трамп обещал, что США уйдут с востока от Евфрата. Рассчитываем, что это обещание будет выполнено в ближайшее время. Мы не хотим жить под угрозой и готовы сделать все необходимое для ее устранения", - сказал Эрдоган в эфире телеканала TRT.

Он вновь отметил, что Турция выступает за сохранение территориальной целостности и политического единства Сирии, против расчленения страны.

По словам Эрдогана, буферная зона на севере Сирии должна контролироваться Турцией. "Мы предпримем все меры, чтобы обеспечить безопасность в этой зоне", - добавил президент Турции.