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    Эрдоган призвал Трампа выполнить в обещание по выводу войск из Сирии

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Турция рассчитывает на то, что обещание президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии будет выполнено в ближайшее время.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

    "Господин Трамп обещал, что США уйдут с востока от Евфрата. Рассчитываем, что это обещание будет выполнено в ближайшее время. Мы не хотим жить под угрозой и готовы сделать все необходимое для ее устранения", - сказал Эрдоган в эфире телеканала TRT.

    Он вновь отметил, что Турция выступает за сохранение территориальной целостности и политического единства Сирии, против расчленения страны.

    По словам Эрдогана, буферная зона на севере Сирии должна контролироваться Турцией. "Мы предпримем все меры, чтобы обеспечить безопасность в этой зоне", - добавил президент Турции.

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