Эрдоган призвал положить конец доминированию доллара

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на бизнес-форуме в Киргизии, призвал покончить с доминированием американского доллара в мировой экономике, передает Report со ссылкой на агенство Anadolu. Эрдоган подчеркнул, что чрезмерное влияние доллара становится серьезной проблемой на международной арене.

По его мнению, необходимо усиливать местные и национальные валюты, используя их в расчетах.