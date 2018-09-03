 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Эрдоган призвал положить конец доминированию доллара

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на бизнес-форуме в Киргизии, призвал покончить с доминированием американского доллара в мировой экономике, передает Report со ссылкой на агенство Anadolu.  Эрдоган подчеркнул, что чрезмерное влияние доллара становится серьезной проблемой на международной арене. 

    По его мнению, необходимо усиливать местные и национальные валюты, используя их в расчетах. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi