Эрдоган призвал положить конец доминированию доллара

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Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на бизнес-форуме в Киргизии, призвал покончить с доминированием американского доллара в мировой экономике, передает Report со ссылкой на агенство Anadolu. Эрдоган подчеркнул, что чрезмерное влияние доллара становится серьезной проблемой на международной арене.
По его мнению, необходимо усиливать местные и национальные валюты, используя их в расчетах.
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