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Эрдоган призвал немедленно прекратить военные действия в Газе

Эрдоган призвал немедленно прекратить военные действия в Газе Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль прислушаться к призывам международного сообщества и немедленно прекратить военную операцию в секторе Газа.
Другие страны
27 января 2024 г. 17:23
Эрдоган призвал немедленно прекратить военные действия в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль прислушаться к призывам международного сообщества и немедленно прекратить военную операцию в секторе Газа.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал TRT Haber, об этом он заявил на встрече с избирателями в городе Измир.

"Вчерашнее решение международного суда ООН подтверждает нашу правоту в том, что мир больше пяти", - сказал Эрдоган.

Ранее он неоднократно заявлял о необходимости реформирования системы ООН, отмечая, что "мир больше пяти", имея в виду пять постоянных членов СБ ООН (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция), которые обладают правом вето и при желании могут заблокировать любое решение.

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