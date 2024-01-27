Эрдоган призвал немедленно прекратить военные действия в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль прислушаться к призывам международного сообщества и немедленно прекратить военную операцию в секторе Газа.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль прислушаться к призывам международного сообщества и немедленно прекратить военную операцию в секторе Газа.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал TRT Haber, об этом он заявил на встрече с избирателями в городе Измир.

"Вчерашнее решение международного суда ООН подтверждает нашу правоту в том, что мир больше пяти", - сказал Эрдоган.

Ранее он неоднократно заявлял о необходимости реформирования системы ООН, отмечая, что "мир больше пяти", имея в виду пять постоянных членов СБ ООН (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция), которые обладают правом вето и при желании могут заблокировать любое решение.