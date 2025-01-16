Эрдоган призвал не допустить нарушения договоренностей Израиля и ХАМАС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости не допустить нарушения договоренностей между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости не допустить нарушения договоренностей между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, выступая по итогам переговоров в Анкаре с монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом, турецкий лидер выразил удовлетворение достигнутым соглашением между движением ХАМАС и Израилем о прекращении огня в секторе Газа.

"Важно теперь не допустить нарушения правительством Израиля достигнутых договоренностей и злоупотребления режимом прекращения огня... Сейчас нам предстоит очень важная работа, такая как ликвидация масштабных разрушений, совершенных Израилем в Газе, доставка гуманитарной помощи в регион", - отметил Эрдоган.

По словам турецкого лидера, жители Газы, несмотря на гибель в результате действий Израиля свыше 50 тысяч человек, "не покорились угнетателю".

"Теперь мы должны прилагать больше усилий, чтобы обеспечить соблюдение режима прекращения огня и залечить раны в Газе. Международное сообщество должно выполнить свой правовой и моральный долг перед жителями Газы", - сказал он.