Эрдоган призвал мусульманский мир к единству в борьбе с терроризмом

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал мусульманские государства сообща выступать против терроризма и расизма. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, выступая в среду в Стамбуле на 10-й сессии парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества, президент сказал: "Мы говорим на разных языках, живем в разных странах и, возможно, имеем разные этнические корни. Но мы должны отбросить в сторону все различия между нами перед лицом угрозы терроризма и расизма".

По словам Р.Эрдогана, мусульман и исламские страны нельзя связывать с терактами. Он призвал мусульманский мир заниматься "самокритикой" для определения общего пути к решению стоящих перед ним проблем. Среди них Эрдоган выделил террористическую организацию "Исламское государство", захватившую значительную часть территории Ирака и Сирии, вплоть до турецкой границы и осуществляющую "убийства мусульман под предлогом ислама".

"Иностранцы приезжают в мусульманские страны бомбить и убивать. Почему мы оставляем проблемы другим вместо того, чтобы решать их самим?", - заявил он.

Эрдоган также подверг критике Совбез ООН, который, по его словам, принимает решения по вопросам, затрагивающим мусульманский мир, не имея исламских государств среди его постоянных членов.