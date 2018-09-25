Эрдоган призвал к реформе Совбеза ООН

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН, призвал к реформированию Совбеза этой международной организации, заявив, что мир больше, чем пять стран, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"ООН со временем отошла от своей миссии быть на высоте чаяния людей в вопросах мира. Совбез встал на службу интересов пяти постоянных членов, но он пренебрегает интересами людей в других местах… Мы подчеркиваем необходимость реформирования ООН, прежде всего ее Совбеза. Мир больше пяти, мы – голоса совести всего человечества", - сказал Эрдоган.

Он добавил, что "мир уже не такой, каким он был после Второй мировой войны".

"Почему 194 страны не должны быть представлены в Совбезе ООН? Почему по принципу ротации у них не может быть постоянных мест в совете?", – сказал турецкий лидер.