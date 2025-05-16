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Эрдоган призвал Европу к единству и развитию оборонпрома на фоне глобальных вызовов

Эрдоган призвал Европу к единству и развитию оборонпрома на фоне глобальных вызовов Эрдоган призвал Европу к единству и развитию оборонпрома на фоне глобальных вызовов
Другие страны
16 мая 2025 г. 15:54
Эрдоган призвал Европу к единству и развитию оборонпрома на фоне глобальных вызовов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал европейские страны к единству и сотрудничеству на фоне существующих глобальных вызовов.

Как передает корреспондент Report из Албании, об этом турецкий лидер заявил, выступая на пленарном заседании саммита Европейского политического сообщества в Тиране.

По его словам, в мировом сообществе царит проблема доверия и для ее устранения в первую очередь необходим новый и справедливый миропорядок.

Эрдоган также отметил, что европейский континент обладает огромным потенциалом сотрудничества в большинстве отраслей, в частности энергетике и транспорте.

"В этот критический момент, когда в повестке лежит будущее европейской безопасности, Европа должна развивать свою оборонную промышленность. В этих усилиях центральную роль должен играть НАТО, однако должны участвовать и другие партнеры, внерегиональные страны. Множество войн и конфликтов прошлого доказали нам важность обороны и безопасности", - сказал он

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan qlobal çağırışlar fonunda Avropanı birliyə çağırıb

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