Эрдоган: Приоритет Турции в конфликте в Газе - незамедлительное прекращение огня

Приоритетом Турции в связи с израильско-палестинским конфликтом является незамедлительное и постоянное прекращение огня и обеспечение бесперебойной доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Приоритетом Турции в связи с конфликтом между Израилем и ХАМАС является незамедлительное и полное прекращение огня и обеспечение бесперебойной доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на саммите Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ) в столице Катара Дохе.

Турецкий лидер подчеркнул, что мировое сообщество не должно допустить, чтобы конфликт в секторе Газа перерос в региональную войну, которая охватит и Сирию.

Эрдоган также заявил, что правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ставит под угрозу безопасность и будущее всего ближневосточного региона ради того, чтобы продлить свою политическую жизнь.

Касаясь экономики, президент отметил, что Турция сохраняет свой статус "безопасной гавани" для международных инвесторов. Он заверил в готовности Анкары оказать всевозможную поддержку инвесторам, которые доверяют турецкой экономике.