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Эрдоган принял в своей резиденции эмира Катара Тамима ибн Хамада Аль Тани

Эрдоган принял в своей резиденции эмира Катара Тамима ибн Хамада Аль Тани Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Белом дворце в Анкаре эмира Катара Тамима ибн Хамада Аль Тани.
Другие страны
14 ноября 2024 г. 19:04
Эрдоган принял в своей резиденции эмира Катара Тамима ибн Хамада Аль Тани

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Белом дворце в Анкаре эмира Катара Тамима ибн Хамада Аль Тани.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, Аль Тани прибыл в Анкару для участия в 10-м заседании Высшего стратегического комитета Турция-Катар.

"Мы приняли Эмира Катара, моего дорогого брата Тамима ибн Хамада и его делегацию в Президентском дворце, и после очень продуктивных переговоров подписали восемь соглашений. Мы продолжим укреплять наше тесное сотрудничество с дружественным и братским Катаром", - написал Эрдоган в соцсети X.

Отмечается, что по итогам встречи сторонами были подписаны восемь соглашений по двустороннему сотрудничеству в различных сферах, в частности, по гуманитарной помощи, в области коммуникаций и СМИ, спорта, в области автомобильных пассажирских и грузовых перевозок, о техническом сотрудничестве между оборонными ведомствами и т.д.

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