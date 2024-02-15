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Эрдоган: Президент Египта посетит Турцию после церемонии инаугурации в апреле

Эрдоган: Президент Египта посетит Турцию после церемонии инаугурации в апреле Президент Египта Абдельфаттах ас-Сиси намерен совершить визит в Турцию после церемонии инаугурации, которая назначена на начало апреля.
Другие страны
15 февраля 2024 г. 15:35
Эрдоган: Президент Египта посетит Турцию после церемонии инаугурации в апреле

Президент Египта Абдельфаттах ас-Сиси намерен совершить визит в Турцию после церемонии инаугурации, которая назначена на начало апреля.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на борту самолета по возвращении из Египта.

Эрдоган подчеркнул, что отношения Анкары и Каира после 12 лет паузы "снова встали на путь сотрудничества".

"Турция и Египет - две важные страны в регионе. Мы не поддерживали связь 12 лет. Благодаря посредничеству эмира Катара шейха Тамима мы встретились на чемпионате мира и запустили процесс нормализации. Нынешний визит в Египет состоялся по настойчивому приглашению господина ас-Сиси", - сказал Эрдоган.

По словам Эрдогана, сотрудничество на "прочной основе" отвечает интересам обеих стран.

Турецкий лидер заявил, что Анкару и Каир "впереди ждут очень серьезные испытания, а также неизвестно, какие непредвиденные и сложные процессы ждут мир в будущем".

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Версия на английском языке Erdogan: Egyptian president to visit Türkiye after inauguration ceremony in April

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