Эрдоган предупредил США о возможном разрыве союза с Турцией

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не изменит свою позицию по задержанию американского пастора Эндрю Брансона, несмотря на угрозу американских санкций.

Как передает Report, об этом сообщает газета Haberturk.

"По-моему, это всё психологическая война. Мы не отступим с санкциями. Мы не торговались в вопросе Брансона", - приводит газета слова турецкого лидера.

Эрдоган добавил, что США не должны забывать, что могут потерять близкого союзника.

Американский пастор удерживается властями Турции с октября 2016 года по обвинениям в пособничестве террористической организации гюленистов FETÖ, а также в поддержке РПК.