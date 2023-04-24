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Эрдоган предложил суданским лидерам провести переговоры в Анкаре

Эрдоган предложил суданским лидерам провести переговоры в Анкаре Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил командующим армией и спецназом Судана провести встречу в Анкаре и обсудить условия окончания конфликта в стране.
Другие страны
24 апреля 2023 г. 16:42

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил командующим армией и спецназом Судана провести встречу в Анкаре и обсудить условия окончания конфликта в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Sudan Tribune.

Согласно изданию, в последние два дня Эрдоган провел несколько разговоров по телефону с командующим армией Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой сил быстрого реагирования (спецназа) Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти), предложив посредничество Турции для налаживания мирных переговоров.

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