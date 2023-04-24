Эрдоган предложил суданским лидерам провести переговоры в Анкаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил командующим армией и спецназом Судана провести встречу в Анкаре и обсудить условия окончания конфликта в стране.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Sudan Tribune.
Согласно изданию, в последние два дня Эрдоган провел несколько разговоров по телефону с командующим армией Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой сил быстрого реагирования (спецназа) Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти), предложив посредничество Турции для налаживания мирных переговоров.