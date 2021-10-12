Эрдоган предложил сформировать под эгидой G20 рабочую группу по Афганистану

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с инициативой сформировать рабочую группу по Афганистану под эгидой Группы двадцати (G20) и возглавить ее. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, о ней турецкий лидер сообщил на чрезвычайном саммите G20, кот

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с инициативой сформировать рабочую группу по Афганистану под эгидой Группы двадцати (G20) и возглавить ее. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, о ней турецкий лидер сообщил на чрезвычайном саммите G20, который проходит в формате видеоконференции.

"Я предлагаю создать рабочую группу по Афганистану в рамках G20. Анкара готова возглавить работу этой группы", - подчеркнул он.

Эрдоган также заявил, что представители радикального движения "Талибан" "должны предоставить девочкам право получить образование, а женщинам работать".

"Международное сообщество не вправе отворачиваться от Афганистана и бросать афганский народ на произвол судьбы", - считает президент Турции.