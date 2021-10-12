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Эрдоган предложил сформировать под эгидой G20 рабочую группу по Афганистану

Эрдоган предложил сформировать под эгидой G20 рабочую группу по Афганистану Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с инициативой сформировать рабочую группу по Афганистану под эгидой Группы двадцати (G20) и возглавить ее. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, о ней турецкий лидер сообщил на чрезвычайном саммите G20, кот
Другие страны
12 октября 2021 г. 17:53
Эрдоган предложил сформировать под эгидой G20 рабочую группу по Афганистану

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с инициативой сформировать рабочую группу по Афганистану под эгидой Группы двадцати (G20) и возглавить ее. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, о ней турецкий лидер сообщил на чрезвычайном саммите G20, который проходит в формате видеоконференции.

"Я предлагаю создать рабочую группу по Афганистану в рамках G20. Анкара готова возглавить работу этой группы", - подчеркнул он.

Эрдоган также заявил, что представители радикального движения "Талибан" "должны предоставить девочкам право получить образование, а женщинам работать".

"Международное сообщество не вправе отворачиваться от Афганистана и бросать афганский народ на произвол судьбы", - считает президент Турции.

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Версия на английском языке Turkey’s Erdogan backs forming working group on Afghanistan under G-20

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