​Эрдоган предложил построить город для беженцев на севере Сирии

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил построить на севере Сирии новый город для размещения в нем беженцев, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Инфраструктуру нового города создаст Турция, а строительные работы будут проводиться за счет поддержки международного сообщества. Мы сможем расселить там тех, кто вынужден был покинуть Сирию, включая тех, кто нашел приют на территории Турции. Мы обсуждали эту идею с господином Обамой, даже обозначили координаты. Однако о конкретной реализации пока речи нет. Дело за принятием решения. Необходимо проявить решимость и волю", - заявил Эрдоган, выступая на церемонии вручения премии неправительственной организации "Зеленый полумесяц". Его цитирует агентство Anadolu.

По его словам, архитектура нового города площадью 4,5 тысячи квадратных километров, который расположился бы в непосредственной близости от границы Турции, могла бы отвечать местным традициям.

"В отличие от западных стран, двери Турции по-прежнему будут оставаться открытыми для беженцев. Однако нужно быть более сознательными. Решать эту проблему нужно сообща", - добавил Эрдоган.