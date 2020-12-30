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Эрдоган предложил Хорватии помощь в устранении последствий землетрясения

Эрдоган предложил Хорватии помощь в устранении последствий землетрясения Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с хорватским коллегой Зораном Милановичем.
Другие страны
30 декабря 2020 г. 05:09
Эрдоган предложил Хорватии помощь в устранении последствий землетрясения
Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с хорватским коллегой Зораном Милановичем.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью АП Турции.

Турецкий лидер выразил соболезнования и поддержку президенту и народу Хорватии в связи с мощным землетрясением в 6,3 балла с эпицентром в районе города Петриня, которое привело к значительным разрушениям и повреждениям.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Анкара готова оказать хорватской стороне всю необходимую помощь в преодолении последствий стихийного бедствия, включая содействие в проведении поисково-спасательных работ.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan zəlzələdən zərər çəkən Xorvatiyaya yardım təklif edib

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