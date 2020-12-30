Эрдоган предложил Хорватии помощь в устранении последствий землетрясения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с хорватским коллегой Зораном Милановичем.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с хорватским коллегой Зораном Милановичем.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу" , об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью АП Турции.

Турецкий лидер выразил соболезнования и поддержку президенту и народу Хорватии в связи с мощным землетрясением в 6,3 балла с эпицентром в районе города Петриня, которое привело к значительным разрушениям и повреждениям.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Анкара готова оказать хорватской стороне всю необходимую помощь в преодолении последствий стихийного бедствия, включая содействие в проведении поисково-спасательных работ.