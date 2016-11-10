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    Эрдоган поздравил Трампа с его победой на выборах

    США и Турция являются союзниками, которых объединяет взаимное уважение

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Эрдоган и избранный президент США Дональд Трамп обсудили в ходе телефонного разговора укрепление отношений двух стран и сотрудничество по борьбе с терроризмом.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в канцелярии турецкого лидера.

    Собеседники агентства отметили, что Эрдоган поздравил Трампа с его победой на выборах и заявил, что США и Турция являются союзниками, которых объединяет взаимное уважение, общие интересы и ценности. 

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