Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Эрдоган и избранный президент США Дональд Трамп обсудили в ходе телефонного разговора укрепление отношений двух стран и сотрудничество по борьбе с терроризмом.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в канцелярии турецкого лидера.

Собеседники агентства отметили, что Эрдоган поздравил Трампа с его победой на выборах и заявил, что США и Турция являются союзниками, которых объединяет взаимное уважение, общие интересы и ценности.