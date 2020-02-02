​Эрдоган посетит с официальным визитом Украину

Завтра президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с официальным визитом посетит Украину.

Как передает Report, об этом сообщила администрация президента Турции.

Эрдоган и его украинский коллега Владимир Зеленский примут участие на восьмом заседании Стратегического Совета Турция-Украина на высоком уровне.

В заседании Совета, которое пройдет в Киеве под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Украины Владимира Зеленского, будут рассматриваться двусторонние и региональные вопросы во всех сферах. Также отмечается, что будут оценены новые возможности сотрудничества для углубления отношений стратегического партнерства с Украиной. В ходе переговоров будет обсуждаться и статус крымских татар.

Сообщается, что Реджеп Тайип Эрдоган встретится с Вадимиром Зеленским и на турецко-украинском бизнес-форуме.