Эрдоган поручил Давутоглу сформировать правительство Турции

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял во вторник премьер-министра Ахмета Давутоглу и поручил ему сформировать правительство.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в официальном заявлении, размещенном на сайте администрации президента во вторник.

"Наш президент принял сегодня главу Партии справедливости и развития господина Давутоглу и поручил ему сформировать 64-е правительство Турции", - говорится в заявлении.

Давутоглу получил мандат на формирование правительства как лидер победившей на парламентских выборах партии. Состав правительства может быть объявлен уже в среду. Согласно турецкой конституции, на его утверждение парламентом отводится 45-дневный срок.