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    Эрдоган пообещал быстрое завершение операции в Африне

    Боевиков бомбят турецкие самолеты, а в воскресенье началась также наземная операция

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещает скорое завершение операции турецких вооруженных сил в сирийском Африне, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    «Мы очень быстро закончим эту операцию. Террористы оттуда (из Африна) бегут, а мы все вместе будем их гнать», - сказал президент Турции.

    По его словам, боевиков бомбят турецкие самолеты, а в воскресенье началась также наземная операция, которая необходима для защиты границ Турции.

    О начале операции «Оливковая ветвь» турецких ВС против курдов было объявлено в субботу. В воскресенье началась наземная операция в Африне. Генштаб Турции отчитался о первых результатах операции.

    Турция намерена создать в этом районе 30-километровую зону безопасности.

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