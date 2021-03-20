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Эрдоган поблагодарил президента Словении за поддержку

Эрдоган поблагодарил президента Словении за поддержку Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим словенским коллегой Борутом Пахором
Другие страны
20 марта 2021 г. 21:25
Эрдоган поблагодарил президента Словении за поддержку
Борут Пахор и Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим словенским коллегой Борутом Пахором.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом сообщает Управление по связям Администрации президента Турции.

Стороны обсудили турецко-словенские отношения.

Президент Эрдоган отметил, что в 10-ю годовщину подписания турецко-словенского Соглашения о стратегическом партнерстве двусторонние отношения между странами развиваются по всем направлениям.

Эрдоган выразил надежду на то, что соглашение внесет вклад также в мир, стабильность и развитие в регионе.

По словам президента, торговые и экономические связи между Турцией и Словенией имеют огромный потенциал.

Турецкий лидер также выразил благодарность Словении за поддержку его страны в вопросе членства в ЕС.

Эрдоган выразил надежду на то, что председательство Турции в ЕС, которое начнется 1 июля, внесет еще больший вклад в развитие двусторонних связей.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan AB-yə üzvlük dəstəyinə görə Sloveniyaya minnətdarlığını bildirdi

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