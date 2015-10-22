Эрдоган планирует обсудить с Путиным ситуацию в Сирии на саммите G20

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что он планирует обсудить сирийский кризис на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в ноябре, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы провели вчера телефонную беседу с президентом Путиным. Он разъяснил мне свою позицию по Сирии. Мы рассчитываем встретиться в рамках саммита G20 15 ноября в Анталье и вернуться к более детальному обсуждению этой проблемы", - заявил Эрдоган на встрече с юристами в Анкаре.

Он добавил, что не полностью удовлетворен российской позицией по Сирии. В частности, Анкара обеспокоена тем, что Россия и США не считают террористической организацией сирийскую курдскую Партию демократического союза, которую турецкие власти обвиняют в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

В среду Путин обсудил с Эрдоганом по телефону ситуацию в Сирии и проинформировал его о состоявшейся накануне встрече с президентом САР Башаром Асадом, сообщил пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков. Президенты также договорились о более детальном обсуждении этих и других вопросов во время их встречи на саммите G20 в ноябре в Анталье.