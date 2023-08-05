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Эрдоган планирует второе турне по странам Персидского залива

Эрдоган планирует второе турне по странам Персидского залива Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует совершить второе турне по странам Персидского залива в августе.
Другие страны
5 августа 2023 г. 10:52
Эрдоган планирует второе турне по странам Персидского залива

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует совершить второе турне по странам Персидского залива в августе.

Об этом передает Report со ссылкой на CNN Türk.

"В августе планируется второе турне президента по странам Персидского залива, включающее посещение Бахрейна, Омана и Кувейта, а также визит в Ирак", - сообщили источники телеканала.

По его данным, в сентябре он также примет участие в саммите "Большой двадцатки" (G-20) в Индии 9-10 сентября и Генеральной Ассамблее ООН в США 18-19 сентября. Также, в сентябре он может посетить официальным визитом Германию.

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