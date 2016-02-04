​Эрдоган: Переговоры по Сирии бессмысленны, пока Россия наносит удары

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ "Мирные переговоры по ситуации в Сирии не имеют смысла до тех пор, пока Россия продолжает наносить авиаудары по территории страны".

Как сообщает Report cо ссылкой на Би-би-си, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Россия продолжает убивать людей в Сирии. Можно ли говорить о мирном собрании? Может ли идти речь о мирных переговорах?", - цитирует Эрдогана сайт президентской администрации.

Накануне спецпосланник ООН по сирийскому кризису Стаффан де Мистура объявил перерыв в переговорах по Сирии до 25 февраля, предложив участникам "еще поработать".

Однако, по словам Эрдогана, участникам переговоров вряд ли удастся достичь решения в конце февраля, и переговоры, скорее всего, будут снова перенесены.

Российский МИД возложил ответственность за приостановку переговоров по Сирии на сирийскую оппозицию, обвинив делегацию из Эр-Рияда в попытке сорвать переговорный процесс.

США, в свою очередь, придерживаются мнения, что переговоры были перенесены именно из-за действий российских властей в Сирии.

Москва не разотрицала обвинения в том, что действия российской авиации усугубляют сирийский кризис.