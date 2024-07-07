О нас

Эрдоган ожидает ускорения развития отношений с Ираном после победы Пезешкиана

Эрдоган ожидает ускорения развития отношений с Ираном после победы Пезешкиана Президент Турции Тайип Эрдоган ожидает позитивного и интенсивного развития отношений с Ираном после победы Масуда Пезешкиана на прошедших там президентских выборах.
Другие страны
7 июля 2024 г. 15:36
Эрдоган ожидает ускорения развития отношений с Ираном после победы Пезешкиана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ожидает позитивного и интенсивного развития отношений с Ираном после победы Масуда Пезешкиана на прошедших там президентских выборах.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом турецкий лидер заявил журналистам своего пула по возвращении из Германии.

"Масуд Пезешкиан на самом деле турок азербайджанского происхождения. В Тебризе он говорит по-турецки, но когда приезжает в курдские регионы, он там может говорить на курдском языке. Он также хорошо владеет фарси. Я свяжусь с ним и поздравлю его. Надеемся, что отношения Турции и Ирана в будущем улучшатся. Более того, Иран - это страна, с которой у Турции самые лучшие отношения в регионе. Иран - это и важный сосед, с которым нас связывают исторические и культурные связи. Я ожидаю, что в новом периоде двусторонние отношения Турции и Ирана будут развиваться позитивно и ускоряющимися темпами", - заявил Эрдоган.

Напомним, что 5 июля в Иране состоялся второй тур внеочередных президентских выборов, назначенных после гибели главы государства Ибрахима Раиси. Победу одержал кандидат от крыла реформистов, бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиан, набравший 53,6% голосов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Türkiyə-İran münasibətləri gələcəkdə daha yaxşı olacaq

Другие новости из категории

Минздрав Газы: Свыше 38,1 тыс. палестинцев погибли с начала конфликта
Минздрав Газы: Свыше 38,1 тыс. палестинцев погибли с начала конфликта
7 июля 2024 г. 16:27
Турция намерена продвигать позитивный курс в работе с новым британским премьером
Турция намерена продвигать позитивный курс в работе с новым британским премьером
7 июля 2024 г. 16:06
В Греции арестовали 14 полицейских и сотрудников мэрии Афин за вымогательство
В Греции арестовали 14 полицейских и сотрудников мэрии Афин за вымогательство
7 июля 2024 г. 14:45
В Испании шесть человек пострадали при забеге с быками
В Испании шесть человек пострадали при забеге с быками
7 июля 2024 г. 13:52
СМИ: НАТО внесет Китай в список угроз из-за поддержки РФ
СМИ: НАТО внесет Китай в "список угроз" из-за поддержки РФ
7 июля 2024 г. 13:42
В давке на музыкальном фестивале в Чехии пострадали 12 человек
В давке на музыкальном фестивале в Чехии пострадали 12 человек
7 июля 2024 г. 12:53
В Непале из-за оползня погибли 11 человек, еще восемь пропали без вести
В Непале из-за оползня погибли 11 человек, еще восемь пропали без вести
7 июля 2024 г. 12:23
В России почти 50 человек утонули за сутки в водоемах
В России почти 50 человек утонули за сутки в водоемах
7 июля 2024 г. 11:23
При пожаре в жилом доме в Сиднее погибли три человека
При пожаре в жилом доме в Сиднее погибли три человека
7 июля 2024 г. 09:17
Япония и Камбоджа помогут с разминированием Украины
Япония и Камбоджа помогут с разминированием Украины
7 июля 2024 г. 07:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi