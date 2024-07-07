Эрдоган ожидает ускорения развития отношений с Ираном после победы Пезешкиана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ожидает позитивного и интенсивного развития отношений с Ираном после победы Масуда Пезешкиана на прошедших там президентских выборах.
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"Масуд Пезешкиан на самом деле турок азербайджанского происхождения. В Тебризе он говорит по-турецки, но когда приезжает в курдские регионы, он там может говорить на курдском языке. Он также хорошо владеет фарси. Я свяжусь с ним и поздравлю его. Надеемся, что отношения Турции и Ирана в будущем улучшатся. Более того, Иран - это страна, с которой у Турции самые лучшие отношения в регионе. Иран - это и важный сосед, с которым нас связывают исторические и культурные связи. Я ожидаю, что в новом периоде двусторонние отношения Турции и Ирана будут развиваться позитивно и ускоряющимися темпами", - заявил Эрдоган.
Напомним, что 5 июля в Иране состоялся второй тур внеочередных президентских выборов, назначенных после гибели главы государства Ибрахима Раиси. Победу одержал кандидат от крыла реформистов, бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиан, набравший 53,6% голосов.