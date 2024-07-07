Эрдоган ожидает ускорения развития отношений с Ираном после победы Пезешкиана

Президент Турции Тайип Эрдоган ожидает позитивного и интенсивного развития отношений с Ираном после победы Масуда Пезешкиана на прошедших там президентских выборах.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ожидает позитивного и интенсивного развития отношений с Ираном после победы Масуда Пезешкиана на прошедших там президентских выборах.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом турецкий лидер заявил журналистам своего пула по возвращении из Германии.

"Масуд Пезешкиан на самом деле турок азербайджанского происхождения. В Тебризе он говорит по-турецки, но когда приезжает в курдские регионы, он там может говорить на курдском языке. Он также хорошо владеет фарси. Я свяжусь с ним и поздравлю его. Надеемся, что отношения Турции и Ирана в будущем улучшатся. Более того, Иран - это страна, с которой у Турции самые лучшие отношения в регионе. Иран - это и важный сосед, с которым нас связывают исторические и культурные связи. Я ожидаю, что в новом периоде двусторонние отношения Турции и Ирана будут развиваться позитивно и ускоряющимися темпами", - заявил Эрдоган.

Напомним, что 5 июля в Иране состоялся второй тур внеочередных президентских выборов, назначенных после гибели главы государства Ибрахима Раиси. Победу одержал кандидат от крыла реформистов, бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиан, набравший 53,6% голосов.