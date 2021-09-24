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Эрдоган: Отношения с США должны быть на совершенно ином уровне

Эрдоган: Отношения с США должны быть на совершенно ином уровне Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что отношения с США должны быть на совершенно ином уровне
Другие страны
24 сентября 2021 г. 16:31
Эрдоган: Отношения с США должны быть на совершенно ином уровне

Отношения с США должны быть на совершенно ином уровне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"У меня никогда не было проблем с предыдущими американскими президентами, как это происходит с [Джо] Байденом. США продолжают поддерживать террористические группировки в гораздо большем объеме, чем мы предполагали. Отношения Турции и США, которые являются союзниками по НАТО, должны быть на совершенно ином уровне", - сказал Эрдоган, общаясь с журналистами.

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Версия на английском языке Erdogan: Relations with US should be on completely different level

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