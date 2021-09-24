Эрдоган: Отношения с США должны быть на совершенно ином уровне

Отношения с США должны быть на совершенно ином уровне.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"У меня никогда не было проблем с предыдущими американскими президентами, как это происходит с [Джо] Байденом. США продолжают поддерживать террористические группировки в гораздо большем объеме, чем мы предполагали. Отношения Турции и США, которые являются союзниками по НАТО, должны быть на совершенно ином уровне", - сказал Эрдоган, общаясь с журналистами.