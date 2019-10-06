Эрдоган: окружение Трампа не выполнило поручений по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что окружение главы Белого дома Дональда Трампа не выполнило поручений американского лидера о выводе войск из районов Сирии к востоку от реки Евфрат, передает Report со ссылкой на “Анадолу”.

Обращаясь к участникам воскресной встречи с представителями правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, Эрдоган напомнил, что озвучивал идею создания “зоны безопасности” на северо-востоке Сирии еще на переговорах с бывшим президентом США Бараком Обамой.

“Я лично показывал Обаме районы, которые может охватить эта зона. В последующем Трамп пришел к тому же выводу, что и Турция. Президент США поднял вопрос о выводе войск в востока от Евфрата. Однако его окружение не выполняет этого поручения”, - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что на сегодняшний день данные территории Сирии подконтрольны террористам PKK и их сирийскому ответвлению PYD-YPG.

“Кому в Сирии американцы поставили 30 тысяч грузовиков с оружием? Зачем эти поставки продолжаются? Турция вправе получить ответы на эти вопросы”, - сказал Эрдоган, подчеркнув, что ситуация в Сирии напрямую затрагивает интересы Турции.

“Протяженность турецко-сирийской границы составляет 911 км. Анкара не может не учитывать этот фактор. Для Турции очень важно сформировать в Сирии “зону безопасности” шириной в 20 миль, как утверждает Трамп, а именно 30-32 км”, - сказал Эрдоган.