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Эрдоган: Еще один миллион сирийских беженцев будет отправлен обратно в свою страну

Эрдоган: Еще один миллион сирийских беженцев будет отправлен обратно в свою страну К настоящему времени в Сирию возвращено около 600 тыс. беженцев, и к их числу добавится еще один миллион человек.
Другие страны
19 сентября 2023 г. 11:42
Эрдоган: Еще один миллион сирийских беженцев будет отправлен обратно в свою страну

К настоящему времени в Сирию возвращено около 600 тыс. беженцев, и к их числу добавится еще один миллион человек.

Как сообщает Report, об этом в интервью американскому телеканалу сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции обратил внимание на то, что его страна принимает самое большое число беженцев в мире: "Как страна, принимающая самое большое количество беженцев в мире, мы поощряем безопасное, достойное и добровольное возвращение сирийских беженцев. С завершением строительства постоянных мест проживания к числу вернувшихся беженцев добавится еще 1 млн человек".

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Версия на английском языке Erdogan: One million Syrian refugees will be sent back to their country
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan daha bir milyon suriyalı qaçqının ölkəsinə geri göndəriləcəyini açıqlayıb

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