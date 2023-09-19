Эрдоган: Еще один миллион сирийских беженцев будет отправлен обратно в свою страну

К настоящему времени в Сирию возвращено около 600 тыс. беженцев, и к их числу добавится еще один миллион человек.
Как сообщает Report, об этом в интервью американскому телеканалу сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Президент Турции обратил внимание на то, что его страна принимает самое большое число беженцев в мире: "Как страна, принимающая самое большое количество беженцев в мире, мы поощряем безопасное, достойное и добровольное возвращение сирийских беженцев. С завершением строительства постоянных мест проживания к числу вернувшихся беженцев добавится еще 1 млн человек".