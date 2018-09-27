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    Эрдоган обвинил США в масштабной экономической войне

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что действия правительства США все больше втягивают мир в экономическую войну.

    Как передает Report, такое мнение он выразил в своей статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    По словам турецкого лидера, односторонний и безответственный подход США загоянет мир в конфликт, который впоследствии нанесет ущерб всем участникам.

    Эродган заключил, что Турция и Германия должны совместно с другими странами предотвращать деструктивные торговые конфликты.

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