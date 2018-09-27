Эрдоган обвинил США в масштабной экономической войне

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что действия правительства США все больше втягивают мир в экономическую войну.

Как передает Report, такое мнение он выразил в своей статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам турецкого лидера, односторонний и безответственный подход США загоянет мир в конфликт, который впоследствии нанесет ущерб всем участникам.

Эродган заключил, что Турция и Германия должны совместно с другими странами предотвращать деструктивные торговые конфликты.