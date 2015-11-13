Эрдоган обвинил европейские страны в равнодушии к беженцам

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил европейские страны в том, что они закрывают свои двери для беженцев, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Страны с гораздо более высоким валовым продуктом, чем Турция, закрыли свои двери для беженцев. Они сказали: "Дайте им утонуть в Эгейском и в Средиземном морях". А что, если эти 2,2 млн. беженцев (число беженцев, находящихся сейчас в Турции — ред.) двинутся в сторону Европы?" — заявил Эрдоган в интервью телеканалу CNN.

По его словам, борьба с террористической группировкой "Исламское государство" будет на повестке дня саммита лидеров стран G20, который пройдет в Анталье 15-16 ноября. Он затронул вопрос о зоне безопасности на севере Сирии, которая, как считают в Анкаре, может помочь в разрешении миграционного кризиса.

Планируется, что на предстоящем саммите по миграции в конце ноября — начале декабря Евросоюз согласует с Турцией общий план действий, который предполагает со стороны ЕС финансовую помощь в размере 3 млрд. евро, активизацию переговоров о вступлении Турции в ЕС и ускоренный процесс отмены виз.