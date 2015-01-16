Эрдоган обвинил Charlie Hebdo в разжигании ненависти и расизма

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Президент Турции Раджап Тайип Эрдоган обрушился с критикой на французский сатирический журнал Charlie Hebdo, обвинив его в разжигании ненависти и расизма. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, президент Турции отметил, что этот журнал печально известен своими провокационными публикациями о мусульманах, христианах.

"То, что они делают - это разжигание ненависти и расизма. Это не называется свободой. Это означает террор и вмешательство в личное пространство других людей. Мы должны осознавать, что нет безграничной свободы", - заявил Эрдоган в пятницу на встрече бизнесменов в Анкаре.

Он добавил, что такие провокации должны караться законом. По словам президента Турции, мусульмане вправе ожидать такого же уважения к пророку Мухаммеду, как они сами уважают пророков иудаизма и христианства.

"Они могут быть атеистами, но при этом они должны уважать то, что свято для нас ", - сказал Эрдоган.