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Эрдоган обсудил с Зеленским зерновую сделку

Эрдоган обсудил с Зеленским зерновую сделку Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Другие страны
25 сентября 2024 г. 07:16
Эрдоган обсудил с Зеленским зерновую сделку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Как передает Report, об этом сообщили в Управлении по коммуникациям Администрации президента Турции.

На встрече были обсуждены двусторонние отношения Турции и Украины, ход российско-украинской войны, мирных усилий по его прекращению, а также региональные и глобальные вопросы.

"В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что Турция всегда верила в то, что украинско-российскую войну можно завершить путем диалога, защитив территориальную целостность и суверенитет Украины, и что Турция продолжает прилагать усилия для достижения этой цели", — говорится в сообщении.

Турецкий лидер выразил готовность Анкары содействовать шагам для достижения справедливого и прочного мира, включая посредничество. Эрдоган также заверил украинского коллегу, что усилия по возрождению "черноморской зерновой инициативы и обеспечению прекращения огня" будут продолжены.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Zelenskilə “Taxıl sazişi”ni müzakirə edib

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