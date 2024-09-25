Эрдоган обсудил с Зеленским зерновую сделку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Как передает Report , об этом сообщили в Управлении по коммуникациям Администрации президента Турции.

На встрече были обсуждены двусторонние отношения Турции и Украины, ход российско-украинской войны, мирных усилий по его прекращению, а также региональные и глобальные вопросы.

"В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что Турция всегда верила в то, что украинско-российскую войну можно завершить путем диалога, защитив территориальную целостность и суверенитет Украины, и что Турция продолжает прилагать усилия для достижения этой цели", — говорится в сообщении.

Турецкий лидер выразил готовность Анкары содействовать шагам для достижения справедливого и прочного мира, включая посредничество. Эрдоган также заверил украинского коллегу, что усилия по возрождению "черноморской зерновой инициативы и обеспечению прекращения огня" будут продолжены.