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Эрдоган обсудил с Трампом в Гааге Украину и Ближний Восток

Эрдоган обсудил с Трампом в Гааге Украину и Ближний Восток Президент Турции Тайип Эрдоган встретился в Гааге, куда прибыл для участия в саммите НАТО, с американским лидером Дональдом Трампом.
Другие страны
25 июня 2025 г. 01:52
Эрдоган обсудил с Трампом в Гааге Украину и Ближний Восток

Президент Турции Тайип Эрдоган встретился в Гааге, куда прибыл для участия в саммите НАТО, с американским лидером Дональдом Трампом.

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия турецкого президента.

"В ходе встречи обсуждались отношения между Турцией и США, региональные и глобальные проблемы. Президент Эрдоган приветствовал прекращение огня между Израилем и Ираном, достигнутое благодаря усилиям президента США, пожелал, чтобы оно было постоянным. Он подчеркнул важность тесного диалога для скорейшего прекращения гуманитарной трагедии в Газе и мирного урегулирования войны между Россией и Украиной", - говорится в заявлении канцелярии.

Также отмечается, что "оба лидера подчеркнули важность принятия мер по укреплению сдерживающего потенциала НАТО". "Президент Эрдоган заявил, что у обеих стран есть большой потенциал в различных областях, особенно в энергетике и инвестициях, и что развитие сотрудничества, особенно в оборонной промышленности, будет способствовать достижению целевого показателя общего объема торговли в $100 млрд", - информировала канцелярия.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Trampla Rusiya-Ukrayna müharibəsini və Yaxın Şərq məsələsini müzakirə edib

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