Эрдоган обсудил с Рютте повестку российско-украинского урегулирования

Эрдоган обсудил с Рютте повестку российско-украинского урегулирования Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте последнюю ситуацию в процессе урегулирования российско-украинского конфликта.
19 августа 2025 г. 22:16

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с генсеком НАТО Марком Рютте обсудил последние события вокруг мирного процесса по урегулированию российско-украинского конфликта.

Как передает Report, об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера.

"Наш президент и генеральный секретарь НАТО подчеркнули важную роль Турции в мирном процессе в Украине и в обеспечении безопасности Черного моря. Президент Эрдоган и генеральный секретарь Рютте согласились с вкладом Турции, одной из важнейших стран НАТО, в мирный процесс и тесную координацию", - говорится в сообщении.

Также речь шла о гарантиях безопасности: "Президент Эрдоган и генеральный секретарь Рютте также обменялись мнениями о надежных и устойчивых гарантиях безопасности".

