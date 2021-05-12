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Эрдоган обсудил с Путиным по телефону ситуацию в Иерусалиме

Эрдоган обсудил с Путиным по телефону ситуацию в Иерусалиме Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону ситуацию в Иерусалиме
Другие страны
12 мая 2021 г. 13:40
Эрдоган обсудил с Путиным по телефону ситуацию в Иерусалиме
Реджеп Тайип Эрдоган
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону ситуацию в Иерусалиме.

Как передает Report, со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает администрация турецкого лидера.

Турецкий президент указал, что "сходство позиций Турции и России по вопросу [статуса] Иерусалима - это важное послание" в контексте решения данного вопроса. Он назвал важным заявления МИД РФ относительно урегулирования проблемы Иерусалима на основании решений ООН и принципа двух государств.

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Версия на английском языке Erdogan, Putin mull situation in Jerusalem

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