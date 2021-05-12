Эрдоган обсудил с Путиным по телефону ситуацию в Иерусалиме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону ситуацию в Иерусалиме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону ситуацию в Иерусалиме.

Как передает Report, со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает администрация турецкого лидера.

Турецкий президент указал, что "сходство позиций Турции и России по вопросу [статуса] Иерусалима - это важное послание" в контексте решения данного вопроса. Он назвал важным заявления МИД РФ относительно урегулирования проблемы Иерусалима на основании решений ООН и принципа двух государств.