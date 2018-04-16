Эрдоган обсудил с Меркель удары США и союзников по Сирии

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель удары США и союзников по Сирии. Как передает Report, об этом в понедельник РИА Новости сообщил источник в администрации турецкого лидера.

"Наш президент сегодня поговорил по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Стороны обменялись мнениями по двусторонним отношениям и региональным вопросам, коснулись операции, которая была проведена США, Великобританией и Францией после использования режимом Дамаска химического оружия. Лидеры подчеркнули необходимость сохранения территориальной целостности Сирии и скорейшего принятия конкретных шагов, направленных на обеспечение продвижения процесса политического урегулирования в этой стране", — сообщил источник.