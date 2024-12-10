Эрдоган обсудил с генсеком НАТО ситуацию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте ситуацию в Сирии.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу турецкого лидера, в ходе телефонного разговора Эрдоган подчеркнул, что с самого начала конфликта Анкара выступает за сохранение территориальной целостности и стабильности в Сирии.
По его словам, сирийский народ сам должен определить будущее своей страны.
Эрдоган также отметил, что Турция продолжит прилагать все усилия для построения "единой и свободной от террористов Сирии".