Эрдоган обсудил с генсеком НАТО ситуацию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте ситуацию в Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте ситуацию в Сирии.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу турецкого лидера, в ходе телефонного разговора Эрдоган подчеркнул, что с самого начала конфликта Анкара выступает за сохранение территориальной целостности и стабильности в Сирии.

По его словам, сирийский народ сам должен определить будущее своей страны.

Эрдоган также отметил, что Турция продолжит прилагать все усилия для построения "единой и свободной от террористов Сирии".