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Эрдоган обсудил с генсеком НАТО ситуацию в Сирии

Эрдоган обсудил с генсеком НАТО ситуацию в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте ситуацию в Сирии.
Другие страны
10 декабря 2024 г. 12:49
Эрдоган обсудил с генсеком НАТО ситуацию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте ситуацию в Сирии.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу турецкого лидера, в ходе телефонного разговора Эрдоган подчеркнул, что с самого начала конфликта Анкара выступает за сохранение территориальной целостности и стабильности в Сирии.

По его словам, сирийский народ сам должен определить будущее своей страны.

Эрдоган также отметил, что Турция продолжит прилагать все усилия для построения "единой и свободной от террористов Сирии".

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Версия на английском языке Turkish President, NATO Secretary-General discuss situation in Syria
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan NATO-nun Baş katibi ilə Suriyadakı vəziyyəti müzakirə edib

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